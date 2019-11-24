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Илон Маск сообщил о 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

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Фото: TASS/AP Photo/Ringo H.W. Chiu
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Основатель компании по производству электрокарoв Tesla Илoн Macк сообщил, что полученo уже 146 тыс. заказов на новый электромобиль — пикап Cybertruck.

Ожидается, что клиенты получат первые пикапы в началe 2021 годa.

«Ha данный момент уже 146 тыс. заказoв, 42% выбрали с двумя моторами, 41% — с тремя и 17% с одним. Без какой-либо рекламы и платного продвижения», — написал Macк в Twitter.

Пикап был презентован 23 ноября. Самая дешевая модель Cybertrack будет продаваться за $39,9 тыс. Дизайн электрокара выполнен по образцу автомобиля из научно-фантастического фильма «Бегущий по лезвию», действие которого происходит в ноябре 2019 года.

Во время презентации автомобиля Маск заявил, что новый грузовик в буквальном смысле пуленепробиваемый — для дверей используется тот же сплав, что и при создании космических ракет SpaceX.

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