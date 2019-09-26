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Патрульный электрокар Tesla разрядился во время погони

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Фото: Global Look Press/FrankHoermann/SVEN SIMON
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В американском городе Фримонт патрульный электромобиль Tesla Model S разрядился во время преследования машины с опасным преступником. Об этом пишет CNN.

По данным издания, полицейский электромобиль Tesla Model S преследовал машину преступника на высокой скорости, однако, спустя некоторое время патрульный связался с диспетчером и сообщил, что прекращает погоню, так как заряда аккумуляторов остается всего на 10 км.

Перехватить машину преступника попытались другие полицейские, оказавшиеся поблизости, однако злоумышленнику удалось скрыться.

В полиции Фримонта пояснили, что технических проблем у Tesla Model S не было, а полный разряд аккумуляторов произошел из-за того, что предыдущий патрульный после смены забыл поставить электрокар на подзарядку.

3 июля сообщалось, что электрический седан Tesla Model 3 прошел краш-тест, проводимый EuroNCAP.

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