Патрульный электрокар Tesla разрядился во время погони

В американском городе Фримонт патрульный электромобиль Tesla Model S разрядился во время преследования машины с опасным преступником. Об этом пишет CNN.

По данным издания, полицейский электромобиль Tesla Model S преследовал машину преступника на высокой скорости, однако, спустя некоторое время патрульный связался с диспетчером и сообщил, что прекращает погоню, так как заряда аккумуляторов остается всего на 10 км.

Перехватить машину преступника попытались другие полицейские, оказавшиеся поблизости, однако злоумышленнику удалось скрыться.

В полиции Фримонта пояснили, что технических проблем у Tesla Model S не было, а полный разряд аккумуляторов произошел из-за того, что предыдущий патрульный после смены забыл поставить электрокар на подзарядку.

3 июля сообщалось, что электрический седан Tesla Model 3 прошел краш-тест, проводимый EuroNCAP.