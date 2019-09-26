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Эксперты предсказали рост продаж электромобилей в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Среднегодовые темпы роста российского рынка электромобилей к 2025 году могут достичь 30%. Об этом 26 сентября сообщает РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC).

Предпосылками для увеличения продаж электромобилей в PwC считают развитие соответствующей инфраструктуры, уменьшение стоимости аккумуляторных батарей, а также их адаптацию для эксплуатации в условиях российского климата.

Согласно статистике, в 2018 году в России было продано 2,38 тыс. электромобилей. При этом на рынке страны преобладают подержанные электрокары — их более 94%. Больше всего такие машины приобретают жители Приморского и Хабаровского края (29% покупателей), Иркутской области (12%) и в Краснодарском крае (9%). Новые электромобили чаще всего покупают в Москве (32%), Приморском крае (17%) и Подмосковье (8%).

23 августа сообщалось, что член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил беспошлинно ввозить электромобили в Россию, а также отменить для них транспортный налог.

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