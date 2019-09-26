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Hyundai протестировала свой первый гоночный электрокар

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Фото: Hyundai
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В Венгрии на спортивной трассе Хунгароринг прошла серия трековых испытаний новой модели Veloster N ETCR, которая стала первым гоночным электромобилем компании Hyundai. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия» 26 сентября.

Отмечается, что у автомобиля среднемоторная компоновка и задний привод. При этом конструкция шасси с аккумулятором в днище и задней подвеской на двойных поперечных рычагах радикально отличается от других спортивных моделей бренда.

Планируется, что Hyundai Veloster N ETCR примет участие в гонке на электромобилях, которая состоится в 2020 году.

18 сентября сообщалось, что компания Hyundai разработала новую подушку безопасности, которая будет устанавливаться между передними сиденьями.

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