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Электрический гиперкар Rimac C_Two прошел краш-тест

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Фото: Rimac
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Хорватский автопроизводитель Rimac Automobili (Rimac) провел серию краш-тестов электрического гиперкара C_Two. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Отмечается, что разработчики сначала применили компьютерное моделирование для имитации различных аварий. Затем были проверены на прочность отдельные компоненты, а после — проведен уже настоящий краш-тест.

Кузов Rimac C_Two выполнен из карбона. Длина машины составляет 4750 мм, ширина — 1986 мм, высота — 1208 мм. Колесная база достигает 2745 мм.

Автомобиль оснащается 1914-сильной электрической силовой установкой. От 0 до 100 км/ч гиперкар может разогнаться за 1,85 с. Максимальная скорость — 415 км/ч. На одной зарядке аккумуляторов электромобиль может проехать до 650 км.

Серийный выпуск модели начнется в 2020 году. Всего планируется произвести партию из 150 гиперкаров Rimac C_Two.

14 мая сообщалось, что компании Kia Motors, Hyundai и хорватский автопроизводитель Rimac Automobili (Rimac) заключили партнерское соглашение о сотрудничестве в области разработки электромобилей.

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