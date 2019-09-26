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В Подмосковье заработали новые комплексы фиксации средней скорости

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Комплексы фотовидеофиксации средней скорости движения автомобилей установили на семи участках четырех федеральных дорог. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Комплексы появились на автодорогах: М-3 «Украина» с 81,5 по 84,3 км, М-5 «Урал» с 41,9 по 40,3 км, М-8 «Холмогоры» с 19,1 по 16,9 км и с 24,3 по 26,8 км, а также в обратном направлении с 26,8 по 24,3 км, М-2 «Крым» по двум направлениям: с 62 по 63,9 км и обратно.

В пресс-службе отметили, что средняя скорость автомобиля фиксируется на участке трассы, где в начале и в конце установлены такие комплексы. Если водитель проехал участок с превышением скорости, то он получит штраф.

На сегодняшний день на дорогах Подмосковья установлены 1,2 тыс. стационарных и 200 передвижных автоматических комплексов фиксации нарушений.

8 августа сообщалось, что в Москве и Подмосковье планируется протестировать новый сервис по информированию водителей о пробках на дорогах.

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