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Объявлены претенденты на звание «Европейский автомобиль года»

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Фото: REUTERS/Denis Balibouse
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Организаторы конкурса «Европейский автомобиль года» (Car of the Year) опубликовали 25 ноября на своей официальной странице в Twitter шорт-лист моделей — претендентов на победу в 2020 году.

Первоначально в списке претендентов на награду значилось 35 автомобилей, продающихся на европейском рынке. Жюри, состоящее из 60 журналистов из 23 стран Европы, в первом туре отобрало семь моделей, наиболее отвечающих названию конкурса. Это BMW 1-series, Ford Puma, Peugeot 208, Porsche Taycan, Renault Clio, Tesla Model 3 и Toyota Corolla.

Второй тур «Европейского автомобиля года», на котором будут определены победители конкурса, состоится на Женевском автосалоне в марте 2020 года.

17 апреля сообщалось, что на автосалоне в Нью-Йорке объявлен победитель конкурса «Всемирный автомобиль года». Им стал английский электрический кроссовер Jaguar I-Pace.

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