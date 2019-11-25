Названы самые популярные дизельные машины в России по итогам 9 месяцев

В России за девять месяцев 2019 года было продано 98 056 новых легковых автомобилей с дизельными двигателями. Об этом 25 ноября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Наиболее популярной дизельной моделью на российском рынке стал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado (продано 6550 единиц). Второе место занимает Renault Duster. За отчетный период владельцами дизельной модификации автомобиля стали 5234 жителя страны. На третьем месте располагается Hyundai Santa Fe с дизельным мотором — продано 4972 единицы.

Также, согласно данным аналитического агентства, лидерство среди марок по продажам дизельных машин принадлежит немецкому бренду BMW, который за отчетный период реализовал 21 353 такие машины.

5 ноября сообщалось, что по итогам девяти месяцев 2019 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1 536 000 рублей, что на 8,5% выше аналогичного показателя 2018 года.