В Сети появились новые снимки обновленного внедорожника Lada 4x4

Продажи обновленного российского внедорожника Lada 4×4 начнутся в январе–феврале 2020 года. Об этом 25 ноября пишет «Российская газета».

Судя по изображениям обновленной модели, оказавшимся в распоряжении издания, внешне автомобиль можно будет отличить по новому переднему бамперу с интегрированными противотуманными фарами.

В салоне модели установлена иная передняя панель с увеличенными дефлекторами вентиляции, а также центральная консоль, на которой находится блок управления климатической системой с шайбами вместо прежних ползунков.

Кроме того, внедорожник получил новую приборную доску, доработанный отопитель салона, подголовники для всех пассажиров, трехкамерные уплотнители дверей. Четырехспицевое рулевое колесо, дверные карты, а также рычаг управления коробкой передач остались прежними.

22 ноября стало известно, что обновленный внедорожник Lada 4×4 в топовой комплектации Urban получит боковую подушку безопасности.