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«АвтоВАЗ» начал продажи Lada Vesta с новым мотором и коробкой передач

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Фото: LADA
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Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал продажи модели Lada Vesta с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 113 л.с. и вариатором. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба бренда.

Автоматическая трансмиссия устанавливается на все типы кузовов Lada Vesta — седан, седан Cross, SW и SW Cross.

Отмечается, что, помимо новой коробки передач, модель получила расширенный список оборудования. Автомобиль теперь можно заказать с зеркалами с электроприводом складывания, обогревом рулевого колеса, противотуманными фарами с функцией подсветки в повороте, а также бескаркасными стеклоочистителями.

В базовую версию седана Lada Vesta Classic с вариатором входят кондиционер, обогрев передних сидений, две подушки безопасности, электронная система контроля устойчивости, охлаждаемый перчаточный ящик. Стоимость такого автомобиля начинается от 736 900 рублей.

13 ноября стало известно, что на рынке Египта официально начались продажи автомобилей нового семейства Lada Granta.

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