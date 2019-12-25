Российский электромобиль «Монарх» не доехал до презентации

Презентация нового российского электромобиля «Монарх», которая состоялась 24 декабря в Москве, прошла без показа обещанной машины. Об этом 25 декабря сообщает Drom.

По данным издания, разработчики проекта заявили, что не смогли доставить машину на мероприятие из-за проблем с логистикой. Позже стало известно, что создатели электрокара не расплатились с транспортной компанией за перевозку автомобиля.

Российский электромобиль «Монарх» построен на новой масштабируемой платформе. Машина будет предлагаться с электродвигателями и аккумуляторами различной мощности и емкости. Запас хода составит от 350 до 500 км. Всего заявлены шесть типов кузов и варианты с моно- или полным приводом.

Автомобиль оснастят пневмоподвеской, автопилотом, системой контроля состояния водителя, а также голосовым управлением.

Начальная цена электрокара составит 1,5 млн рублей (седан). Стоимость кроссовера «Монарх» — 2,5 млн рублей, а внедорожника — 4 млн рублей.

Ожидается, что серийное производство электромобилей «Монарх» начнется в 2021 году.

4 декабря сообщалось, что немецкая компания Mercedes-Benz тестирует в условиях низких температур новый электромобиль EQS.