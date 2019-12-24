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Иран предложил Сирии помощь по выводу американских войск

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Иран выразил готовность помочь Сирии с выводом находящихся в стране американских войск, если сирийские власти обратятся с такой просьбой, заявил в интервью телеканалу RT Arabic советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

«Мы готовы предоставить помощь для вывода американских войск из Сирии в ответ на просьбу сирийских властей и в меру наших возможностей», — приводит слова Велаяти «РИА Новости».

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Он добавил, что Соединенные Штаты воруют сирийскую нефть, а американский лидер Дональд Трамп является «международным вором». Велаяти выразил надежду, что сирийские власти смогут ответить на такие действия со стороны США, и «в ближайшее время прекратится этот незаконный контроль американцев» над некоторыми регионами Сирии.

По мнению сирийского президента Башара Асада, в стране воюют тысячи сотрудников американских частных военных компаний.

В середине октября Трамп объявил о выводе американских военных из района проведения турецкой операции «Источник мира» на севере Сирии, из арабской республики планировалось вывести около 1 тыс. военнослужащих. Однако в итоге американская армия после отвода уменьшилась примерно на 100 человек.

Кроме того, 18 декабря СМИ сообщили о возвращении военных США в район месторождений нефти в Сирии.

В свою очередь Асад неоднократно обвинял США в краже сирийской нефти, за что намеревался требовать компенсацию с Вашингтона. Сирийский лидер сравнивал американские власти с нацистами, которые подрывают интересы других народов и попирают международное право.

В начале декабря Трамп заявил о полном контроле США над месторождениями нефти в Сирии. По его словам, Вашингтон теперь может делать с ними всё, что захочет.

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