Трамп заявил о своем всевластии над сирийской нефтью

США взяли под контроль месторождения нефти в Сирии и теперь могут делать с ними всё, что захотят. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во вторник, 3 декабря.

По его словам, в начале конфликта в САР данные месторождения захватили боевики «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России). В ходе борьбы с группировкой американские военные заняли месторождения, поэтому теперь они, по мнению Трампа, принадлежат Вашингтону.

«По большому счету, единственные наши военные, которые остаются на этой территории, — это те, кто охраняет нефть. Нефть у нас, и мы можем делать с ней, что хотим», — цитирует главу Белого дома ТАСС.

Трамп утверждает, что в этом вопросе США поддерживает «большое число разных людей».

Президент Сирии Башар Асад неоднократно обвинял США в краже сирийской нефти, за что намеревался требовать компенсацию с Вашингтона. Сирийский лидер сравнивал американские власти с нацистами, которые подрывают интересы других народов и попирают международное право, а президента США называл «исполнительным директором», которым руководят «нефтяные компании, производители оружия, банки и другие лобби».

В российском МИДе осуждали присутствие американских военных в нефтяных центрах Сирии, отмечая, что это грозит эскалацией ситуации в САР.

В октябре глава Пентагона Марк Эспер заявил о готовности США силой защищать нефтяные месторождения в Сирии, чтобы потом передать их курдам. В ноябре США начали строить военные базы в провинции Дейр-эз-Зор, которая богата нефтью.