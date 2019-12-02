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Российская делегация обсудила с Асадом восстановление единства САР

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин обсудили с президентом САР Башаром Асадом восстановление единства Сирии с учетом интересов всех этноконфессиональных групп государства. Соответствующее сообщение 2 декабря опубликовала пресс-служба МИД России.

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«Кроме того, были рассмотрены задачи оказания комплексного гуманитарного содействия САР без предварительных условий и продвижения политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН, как это предусмотрено резолюцией 2254 СБ ООН», — рассказали в министерстве.

Асад и российская делегация также отметили важность продолжения борьбы с терроризмом.

Пресс-служба сирийского лидера сообщала, что на переговорах обсуждалась подготовка к очередному раунду переговоров в «астанинском формате». Его создали страны-гаранты — Россия, Турция и Иран — в январе 2017 года для урегулирования сирийского конфликта.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Москва по приглашению официального Дамаска стала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В настоящее время в Сирии продолжаются зачистки ряда территорий от террористов.

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