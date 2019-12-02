Асад обсудил с делегацией из России ситуацию в Идлибе

Президент САР Башар Асад обсудил с российской делегацией во главе со спецпредставителем президента России по Сирии Александром Лаврентьевым ситуацию на северо-востоке республики и в провинции Идлиб. Стороны подчеркнули недопустимость превращения региона в убежище для террористов, сообщает в понедельник, 2 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу сирийского лидера.

Обсуждалась также подготовка к очередному раунду переговоров в «астанинском формате». Сирийские власти должны вернуть контроль над территорией всей страны одновременно с возобновлением деятельности государственных институтов.

Москва и Дамаск пришли к соглашению о важности продолжения консультаций и координации действий в борьбе с попытками ряда стран вмешаться в процесс.

«Астанинский формат» создали страны-гаранты — Россия, Турция и Иран — в январе 2017 года для урегулирования конфликта в Сирии. Первая встреча лидеров государств прошла в столице Казахстана Астане (переименована в Нур-Султан).

В минувшую субботу в ходе боев на юго-востоке Идлиба были уничтожены свыше 30 террористов, выведены из строя два танка и пять бронетранспортеров боевиков.

26 ноября МИД России подтвердил информацию о готовящихся провокациях в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявили и в Минобороны России.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Москва по приглашению официального Дамаска стала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В настоящее время в Сирии продолжаются зачистки ряда территорий от террористов.