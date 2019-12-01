Сирийские войска отбили атаки террористов на военный аэродром в Идлибе

Сирийские войска отбили атаки террористов из на военный аэродром Абу-Духур на юго-востоке провинции Идлиб. Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщил портал Al-Masdar Al-‘Arabi.

По информации портала, войска на этом участке фронта перешли в контратаку и вернули под свой контроль поселки Аджаз, Истаблат, Расм-эль-Варад и Сурудж.

Накануне террористы предприняли мощную атаку на позиции сирийской арабской армии вблизи стратегического военного аэропорта Абу-Духур в юго-восточной сельской местности провинции Идлиб.

В субботу в боях на юге-востоке Идлиба были уничтожены свыше 30 террористов, выведены из строя два танка и пять бронетранспортеров противника, отмечает ТАСС.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах Сирийской Арабской Республики (САР) продолжаются зачистки от террористов.

26 ноября МИД России подтвердил информацию о готовящихся провокациях в сирийской провинции Идлиб.