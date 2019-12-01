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В Сирии двое детей подорвались на мине боевиков

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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В Сирии в окрестностях Дамаска двое детей погибли в результате взрыва мины, оставленной боевиками. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщило агентство SANA.

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По информации агенства, два юных сирийца занимались выпасом овец, когда сдетонировала мина, установленная боевиками. Оба ребенка погибли.

Отмечается, что ЧП произошло около города Хош-Насри, расположенного возле другого населенного пункта — Дума, ранее являвшегося форпостом вооруженных группировок.

27 августа сообщалось, что мальчик, подорвавшийся на мине в Сирии в прошлом году, вернулся на родину после лечения в Москве.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах Сирийской Арабской Республики (САР) продолжаются зачистки от террористов.

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