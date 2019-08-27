Подорвавшийся на мине мальчик вернулся в Сирию после лечения в Москве

Мальчик, подорвавшийся на мине в Сирии в прошлом году, вернулся на родину после лечения в Москве. Об этом во вторник, 27 августа, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на уполномоченного по правам ребенка при президенте России Анну Кузнецову.

«Ахмат на днях вернулся в Сирию. После взрыва, в котором погибли его отец и брат, Ахмат остался без ноги, и вторую планировали ампутировать», — рассказала Кузнецова. Однако, по ее словам, врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии сумели «собрать буквально по кусочкам» ногу ребенка. На ампутированную конечность мальчику установили протез.

10-летнего Ахмата привезли в Россию в конце 2018 года после того, как при взрыве мины он потерял правую ногу. Сирийские врачи признались, что его левую ногу тоже спасти не смогут. В итоге о ситуации узнали представители Следственного комитета (СК) России и помогли ребенку прилететь на лечение в Москву.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах Сирийской Арабской Республики (САР) продолжаются зачистки от террористов.