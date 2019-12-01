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В результате взрыва на границе Сирии и Турции погибли турецкие военные

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Фото: TASS/Zuma
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В приграничном с Турцией городе Телль-Халафе на севере Сирии в субботу, 30 ноября, прогремел взрыв, есть убитые и раненые среди турецких военных. Об этом сообщило сирийское новостное агентство SANA.

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Взрыв произошел возле здания местной ветеринарной клиники, пострадавшие были эвакуированы в Турцию на лечение.

Отмечается, что в результате инцидента погибли и получили ранения турецкие военные и боевики поддерживаемой Турцией сирийской оппозиции. Данных о количестве жертв и пострадавших нет.

С 9 по 22 октября Турция проводила военную операцию в Сирии против запрещенной Рабочей партии Курдистана и боевиков ИГ («Исламское государство», запрещена в России) под названием «Источник мира». 17 октября Анкара и Вашингтон заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостановила боевые действия в Сирии против курдских формирований.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в России террористической группировкой ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирийской Арабской Республики (САР) продолжаются зачистки от боевиков.

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