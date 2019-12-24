Генсек ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий в Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш глубоко обеспокоен военной эскалацией на северо-западе Сирии и призывает к немедленному прекращению военных действий, заявил пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь встревожен масштабами военной операции и сообщил о нападениях на пути эвакуации, когда гражданские лица пытаются бежать на север в безопасное место», — говорится в заявлении официального представителя генсека, опубликованном 23 декабря.

По его словам, генсек напоминает всем сторонам об их обязательствах защищать гражданских лиц и обеспечивать свободу передвижения.

Согласно информации ООН, прошедшая военная эскалация привела к десяткам жертв среди гражданского населения и перемещению по меньшей мере 80 тыс. гражданских лиц, в том числе 30 тыс. только за последнюю неделю.

Гутерреш уверен, что военного решения сирийского конфликта не существует, и считает, что единственным надежным решением является политический процесс при содействии ООН.

23 декабря пять мирных жителей погибли, несколько получили ранения в результате взрыва, прогремевшего на севере сирийской провинции Ракка.

Конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. В 2015 году армия России по приглашению официального Дамаска начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В настоящее время в ряде провинций Сирии продолжаются зачистки от террористов.