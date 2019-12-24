Прямой эфир

Генсек ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий в Сирии

0
Фото: REUTERS/Denis Balibouse
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш глубоко обеспокоен военной эскалацией на северо-западе Сирии и призывает к немедленному прекращению военных действий, заявил пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь встревожен масштабами военной операции и сообщил о нападениях на пути эвакуации, когда гражданские лица пытаются бежать на север в безопасное место», — говорится в заявлении официального представителя генсека, опубликованном 23 декабря.

Начинают и проигрывают: САР призвала ООН запретить «Белые каски»
Для признания организации террористической достаточно ее связей с «Джебхат-ан-Нусрой», считают в Дамаске

По его словам, генсек напоминает всем сторонам об их обязательствах защищать гражданских лиц и обеспечивать свободу передвижения.

Согласно информации ООН, прошедшая военная эскалация привела к десяткам жертв среди гражданского населения и перемещению по меньшей мере 80 тыс. гражданских лиц, в том числе 30 тыс. только за последнюю неделю.

Гутерреш уверен, что военного решения сирийского конфликта не существует, и считает, что единственным надежным решением является политический процесс при содействии ООН.

23 декабря пять мирных жителей погибли, несколько получили ранения в результате взрыва, прогремевшего на севере сирийской провинции Ракка.

Конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. В 2015 году армия России по приглашению официального Дамаска начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В настоящее время в ряде провинций Сирии продолжаются зачистки от террористов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия наложила вето в Совбезе ООН на резолюцию по Сирии
Шесть сирийских военных погибли при атаке боевиков в Идлибе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019