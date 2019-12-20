Россия наложила вето в Совбезе ООН на резолюцию по Сирии

Россия в Совете Безопасности ООН наложила вето на проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта о предоставлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии. При этом Совбез ООН также не поддержал российскую резолюцию по этому вопросу. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 20 декабря.

«Проект резолюции не принимается из-за того, что постоянные члены СБ ООН проголосовали против», — заявила постпред США Келли Крафт.

Документ предлагал сохранить три пункта пропуска на границе с Ираком и Турцией, чтобы представители ООН могли доставлять гуманитарную помощь. При этом разрешения со стороны Сирии на это, согласно резолюции, не требовалось. В свою очередь, Москва настаивала на сохранении только двух контрольно-пропускных на границей турецкой республикой.

«Мы предложили свой вариант резолюции. Он сфокусирован исключительно на гуманитарных аспектах при сокращении пропускных пунктов, через которые доставляется помощь», — сказал постпред РФ при СБ ООН Василий Небензя.

17 декабря Небензя выразил надежду, что совет сможет принять «эту простую, четкую и ясную резолюцию, которую предлагает Россия».

Ранее в тот же день сообщалось, что до конца текущего года Россия выделит различным структурам ООН около $17 млн (примерно 1 млрд рублей) на восстановление Сирии. Российские военные регулярно доставляют гуманитарную помощь жителям пострадавших районов Сирии. Люди получают еду и медикаменты.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В августе 2015 года президент страны Башар Асад обратился к России с просьбой оказать военную помощь. С 30 сентября 2015 года в операции в Сирии приняли участие в общей сложности более 60 тыс. российских военнослужащих.