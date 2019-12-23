Пять человек погибли при взрыве в поселке на севере Сирии

Пять мирных жителей погибли, несколько получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в понедельник, 23 декабря, на севере сирийской провинции Ракка. Об этом сообщило сирийское государственное телевидение SANA.

По его данным, взрыв произошел в населенном пункте Сулук. Взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Накануне шесть сирийских военнослужащих погибли, 13 получили ранения при атаке боевиков в провинции Идлиб. Атака велась при помощи заминированного бронеавтомобиля, которым управлял смертник.

Конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. В 2015 году армия России по приглашению официального Дамаска начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В настоящее время в ряде провинций Сирии продолжаются зачистки от террористов.