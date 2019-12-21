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Российские военные накормили 250 беженцев из сирийского Идлиба

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Фото: iz.ru
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Российские военные оказали помощь 250 сирийским гражданам в лагере беженцев в Эль-Хамидии в провинции Тартус, которые бежали из идлибской зоны деэскалации через гуманитарный коридор, организованный совместно военными Сирии и России. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Согласно заявлению, военные впервые раздали 250 продуктовых наборов общей массой около 1,5 т. Глава общины лагеря беженцев Маруф Джатуль рассказал, что беженцы живут здесь в палаточном лагере уже около четырех лет. По его словам, благодаря сирийским и российским военным удалось избежать больших жертв среди мирного населения.

Ранее 20 декабря сообщалось, что Российские военнослужащие впервые оказали гуманитарную помощь жителям сирийского города Эт-Табка, который находится в провинции Ракка.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах Сирийской Арабской Республики (САР) продолжаются зачистки от террористов.

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