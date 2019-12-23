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ПВО Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск

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Фото: TASS/Zuma
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Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на столицу страны Дамаск.

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Как сообщает «РИА Новости», как минимум два мощных взрыва прогремели в городе около 23:15 по местному времени (0:15 мск) в воскресенье, 22 декабря.

По данным агентства SANA, ракеты «запущены с оккупированных территорий». Речь идет о снарядах, выпущенных израильскими военными.

Израильские военные регулярно проводят операции и наносят удары по сирийской территории, обосновывая их противодействием иранским военным и ответом на обстрелы со стороны САР.

В ночь на 20 ноября сирийское телевидение также сообщило о том, что ПВО отражала атаку на город. По заявлению израильских военных, удары были нанесены примерно по 20 целям, более половины из них принадлежало силам Ирана.

Перед этим 19 ноября пресс-служба Армии обороны Израиля заявила о перехвате четырех ракетных снарядов со стороны Сирии.

В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал часть Голанских высот, принадлежащих Сирии с 1944 года. В 1981 году израильский парламент в одностороннем порядке утвердил над ними суверенитет Израиля.

Совбез ООН и большинство стран мира считают Голаны аннексированными, однако в апреле 2019 года президент США Дональд Трамп признал над ними израильский суверенитет. Россия считает такой шаг нарушением решений ООН.

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