Момент падения ракеты на территории Израиля попал на видео

В Интернете появилось видео падения ракет на территорию Израиля. Запись опубликовал портал news.walla.co.il.

Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил, что ракета была перехвачена силами противовоздушной обороны. В результате обстрела пострадавших не было. В ответ на обстрел ЦАХАЛ атаковала место производства оружия для палестинского исламистского движения ХАМАС в секторе Газа.

30 ноября ЦАХАЛ нанесла авиаудары по военным целям палестинского исламистского движения ХАМАС в секторе Газа. Такие действия стали ответом на артобстрел по территории еврейского государства.

26 ноября армия Израиля перехватила ракету из сектора Газа. Удары были направлены в сторону города Беэр-Шева.

В конце августа израильский Совет национальной безопасности заявил, что собирается разработать план, который побудит жителей сектора Газа покинуть дома и переехать в другие страны. Государство, которое примет потенциальных переселенцев, пока не найдено, подчеркнули в Израиле.