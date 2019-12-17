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Израильская армия атаковала вооруженного палестинца из сектора Газа

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Фото: Global Look Press/Shadi Jarar'Ah
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по вооруженному палестинцу, пытавшемуся приблизиться к забору безопасности со стороны сектора Газа. Об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы, опубликованном в Twitter во вторник, 17 декабря.

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«Военнослужащие обнаружили вооруженного террориста, приближавшегося к забору безопасности в южной части сектора Газа», — говорится в сообщении армейской пресс-службы.

В бегущей строке на сайте армии уточняется, что мужчина был атакован с воздуха.

30 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по военным целям палестинского исламистского движения ХАМАС в секторе Газа. Такие действия стали ответом на артобстрел по территории еврейского государства.

26 ноября армия Израиля перехватила ракету из сектора Газа. Удары были направлены в сторону города Беэр-Шева.

В конце августа израильский Совет национальной безопасности заявил, что собирается разработать план, который побудит жителей сектора Газа покинуть дома и переехать в другие страны. Государство, которое примет потенциальных переселенцев, пока не найдено, подчеркнули в Израиле.

Обострение палестино-израильских отношений произошло в мае 2018 года на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, который является спорной территорией: Израиль считает этот город своей неделимой столицей, а Палестина претендует на его восточную часть.

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