СМИ сообщили о перехвате израильских истребителей российскими Су-35

В ряде СМИ появилась информация о том, что два российских Су-35 перехватили израильские военные самолеты на юге Сирии.

По информации портала Avia.pro, незадолго до перехвата российские истребители вылетали из аэропорта Хмеймим.

Израильские самолеты, предположительно, намеревались нанести серию ударов по авиабазе сирийской правительственной армии Тифор в провинции Хомс, отмечает «Газета.ру».

Официальных комментариев по поводу этих сообщений не поступало ни от России, ни от Израиля, ни от Сирии.

26 ноября стало известно о семи ударах самолетов «неизвестной принадлежности» по северо-востоку провинции Алеппо. По предварительным данным, ракетную атаку по деревням осуществили самолеты международной коалиции, возглавляемой США.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Международная коалиция во главе с США без разрешения сирийских властей проводит антитеррористическую операцию в стране с 2014 года.