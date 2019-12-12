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Парламент Израиля утвердил самороспуск и назначил новые выборы

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance
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Парламент Израиля (кнессет) принял решение о самороспуске и назначил новые парламентские выборы на 2 марта 2020 года, сообщает в четверг, 12 декабря, Reuters.

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По данным агентства, 94 законодателя проголосовали «за» и никто не выступил против.

Избирательная кампания станет уже третьей менее чем за год, поскольку премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху и глава оппозиции Бени Ганц не смогли в срок договориться о формировании коалиционного правительства.

8 декабря Нетаньяху предложил провести прямые выборы премьера, но Ганц с этим не согласился, назвав предложение предвыборным трюком.

Новые выборы пройдут на фоне коррупционного скандала. В начале декабря генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит направил в кнессет обвинительные заключения против Нетаньяху по обвинению в обмане общественного доверия, мошенничестве и подкупе СМИ.

Сам премьер назвал выдвинутые против него обвинения охотой на ведьм и попыткой госпереворота.

Нетаньяху и его партия выиграли выборы в апреле, но тогда он не смог сформировать коалицию и кабинет министров, поэтому в мае парламент Израиля проголосовал за самороспуск и назначил досрочные выборы.

25 сентября президент Израиля Реувен Ривлин доверил формирование правительства Нетаньяху, получившему по итогам повторных парламентских выборов больше сторонников, чем Ганц. Ему дали срок 42 дня, чтобы сколотить парламентское большинство — 61 мандат из 120.

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