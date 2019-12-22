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Шесть сирийских военных погибли при атаке боевиков в Идлибе

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Anas Alkharboutli
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Шесть сирийских военнослужащих погибли, еще 13 получили ранения при атаке боевиков общей численностью до 100 человек в провинции Идлиб.

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Об этом сообщил журналистам в воскресенье, 22 декабря, руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, генерал-майор Юрий Боренков.

Атака велась при помощи заминированного бронеавтомобиля под управлением смертника. Он был уничтожен правительственными войсками, передает «РИА Новости».

Боренков добавил, что продвижение боевиков было остановлено огнем артиллерии, в результате чего нападавшие понесли значительные потери.

19 декабря в ЦПВС рассказали, что боевики использовали ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) против сирийской армии.

По его словам, они трижды сбросили с дронов бомбы восточнее города Хан-Шейхун в провинции Идлиб, двое военных получили ранения.

18 декабря около 100 боевиков на танках и БТР напали на позиции сирийской армии у Таманы и на высоте в районе Зайтуны в Идлибе. Все атаки были отбиты.

17 декабря три сирийских солдата погибли, еще 20 получили ранения при отражении атаки боевиков с использованием бронетехники в районе населенного пункта Мешерфа в Идлибе.

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