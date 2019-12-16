Асад заявил о продаже американцами нефти с сирийских месторождений

Соединенные Штаты продают Турции нефть, захваченную на сирийских месторождениях. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью китайскому телеканалу «Феникс», текст которого 16 декабря опубликовало сирийское агентство SANA.

Говоря о том, что происходит с добываемой на месторождениях к востоку от реки Евфрат нефтью, Асад указал, что США «грабят сирийскую нефть и продают ее Турции».

В начале декабря американский лидер Дональд Трамп заявил о полном контроле США над месторождениями нефти в Сирии. По его словам, Вашингтон теперь может делать с ними всё, что захочет. По мнению республиканца, если ранее месторождения контролировали боевики, а военные США их вытеснили, то нефть теперь принадлежит им.

Президент Сирии неоднократно обвинял США в краже сирийской нефти, за что намеревался требовать компенсацию с Вашингтона. Сирийский лидер сравнивал американские власти с нацистами, которые подрывают интересы других народов и попирают международное право.

В российском МИДе осуждали присутствие американцев в нефтяных центрах Сирии, отмечая, что это грозит эскалацией ситуации.

В октябре глава Пентагона Марк Эспер заявил о готовности США силой защищать нефтяные месторождения в Сирии, чтобы потом передать их курдам. В ноябре США начали строить военные базы в богатой нефтью сирийской провинции Дейр-эз-Зор.