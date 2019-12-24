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Климатолог объяснил теплую погоду перед Новым годом в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Теплый декабрь 2019 года в Москве связывать с глобальным потеплением не стоит, ведь при общей тенденции к потеплению нельзя сказать, что в последующие годы ситуация не изменится. Об этом в эфире НСН 24 декабря заявил старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев.

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«Такой теплый декабрь — это рекорд, они периодически обновляются. Но утверждать, что следующий декабрь будет теплее нынешнего, нет никаких поводов», — заявил специалист. Он напомнил, что рекордным по температуре в столице был месяц июнь, поэтому сама тенденция повышения температуры налицо.

Ранее и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что вероятность осадков в виде снега в новогоднюю ночь составляет 34%, а температура опустится ниже нуля.

«Количество жидких осадков, то есть дождя, увеличивается, количество твердых осадков, то есть снега, уменьшается. Утверждать, что вся зима будет бесснежная, нельзя. Как и утверждать, что никогда раньше не было декабря без снега, тоже не стоит», — пояснил Киселев.

Он также подчеркнул, что прогнозы погоды возможны только на очень короткий промежуток времени, и посоветовал вспомнить строки А.С. Пушкина о том, что «снег выпал только в январе».

Как сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на слова климатолога Александра Чернокульского, нынешний декабрь пока уступает рекордно теплому декабрю 2006 года. В 2006 году он был на 1,2 градуса теплее среднемесячной нормы, в этом году за 22 дня месяца увеличение составляет 1,1 градуса.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что снега в столице в предновогоднюю неделю не будет, однако есть вероятность небольшого снегопада в ночь на 1 января.

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