Климатолог объяснил теплую погоду перед Новым годом в Москве

Теплый декабрь 2019 года в Москве связывать с глобальным потеплением не стоит, ведь при общей тенденции к потеплению нельзя сказать, что в последующие годы ситуация не изменится. Об этом в эфире НСН 24 декабря заявил старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев.

«Такой теплый декабрь — это рекорд, они периодически обновляются. Но утверждать, что следующий декабрь будет теплее нынешнего, нет никаких поводов», — заявил специалист. Он напомнил, что рекордным по температуре в столице был месяц июнь, поэтому сама тенденция повышения температуры налицо.

Ранее и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что вероятность осадков в виде снега в новогоднюю ночь составляет 34%, а температура опустится ниже нуля.

«Количество жидких осадков, то есть дождя, увеличивается, количество твердых осадков, то есть снега, уменьшается. Утверждать, что вся зима будет бесснежная, нельзя. Как и утверждать, что никогда раньше не было декабря без снега, тоже не стоит», — пояснил Киселев.

Он также подчеркнул, что прогнозы погоды возможны только на очень короткий промежуток времени, и посоветовал вспомнить строки А.С. Пушкина о том, что «снег выпал только в январе».

Как сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на слова климатолога Александра Чернокульского, нынешний декабрь пока уступает рекордно теплому декабрю 2006 года. В 2006 году он был на 1,2 градуса теплее среднемесячной нормы, в этом году за 22 дня месяца увеличение составляет 1,1 градуса.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что снега в столице в предновогоднюю неделю не будет, однако есть вероятность небольшого снегопада в ночь на 1 января.