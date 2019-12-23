Плыть или плыть: ждать ли москвичам снегопад в новогоднюю ночь

В ночь на 1 января в Москве ожидается небольшой мороз и настоящий новогодний снегопад. Об этом «Известиям» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По прогнозам центра, декабрьская «жара» закончится уже в среду, а с четверга в столице начнется постепенное похолодание, которое приведет к легкому снегопаду во второй половине 31 декабря. Этот прогноз отчасти подтвердил и.о. руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд. А вот морозов до -40, о которых сообщалось ранее, Москве ожидать не стоит, уверены синоптики. Скорее всего, зима будет теплой и мягкой, считают они.

Зимняя сказка

Несмотря на сырую и бесснежную погоду, установившуюся в Москве в декабре, надежда встретить Новый год в подходящем антураже у жителей столицы всё еще остается. Синоптики отмечают, что дать более-менее релевантный прогноз можно только на 3–5 дней вперед, однако уже сейчас есть тенденции, которые с большой долей вероятности могут привести к легкому похолоданию в конце месяца. Кибердинамические модели пока подтверждают такой вариант развития событий, отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Где-то с 28–29 декабря начнутся изменения. В тыловой части сибирского антициклона пройдут заряды, и это приведет к появлению северного ветра, который принесет ощутимое похолодание, — рассказал он «Известиям». — Про ноль речи уже не идет — мороз будет слабый, но бодрящий. А как раз 31 декабря в Центральную Россию выйдет классический циклон с нормальными снеговыми облаками. Снег будет влажный, пушистый. Как в сказке!

Ученый добавил, что произойдет это во второй половине дня, поэтому с большой долей вероятности во время боя курантов на земле уже будут лежать сугробы.

А вот и.о. руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд насчет снега не уверен, но тоже говорит о похолодании.

—- По нашим расчетам, с повышенной вероятностью можно прогнозировать, что в новогоднюю ночь температура будет ниже нулевой отметки. Небольшие отрицательные значения. Если осадки и будут выпадать, то в виде небольшого снежка. Однако не стоит забывать и про фактор волшебства, который сложно учесть в уравнениях, — всем известно, что порой под Новый год случаются чудеса, — заключил собеседник «Известий».

Долгий октябрь

Аномально теплая для начала зимы погода начнет меняться уже на этой неделе, отмечают синоптики. Декабрь 2019 года в Центральной России был богат температурными рекордами — их зафиксировали 18, 19 и 23 декабря.

— Максимальное значение в 5,3 градуса — самая высокая температура с 1886 года — до этого было зарегистрировано лишь 19 декабря 1982-го. В этом году этот показатель был превышен в течение двух дней, держался на уровне 5–6 градусов, — сказал «Известиям» Роман Вильфанд.

А 23 декабря потепление было до 9 градусов Цельсия днем, добавил Евгений Тишковец. Он подчеркнул, что эта температура — абсолютный рекорд за 133 года инструментальных наблюдений за климатом. Нынешний декабрь можно со всей уверенностью назвать аномально теплым, поскольку температура держится выше многолетних показателей на 8–10 градусов.

— Погода отстает от нормального климатического развития на два месяца. Такой температурный фон более характерен для начала третьей декады октября, — подчеркнул Роман Вильфанд.

Будем плыть

А вот аномальных холодов после теплого декабря ожидать не стоит. Некоторое время назад в СМИ появились прогнозы январских морозов до -40 градусов, однако такой сценарий маловероятен, уверен Евгений Тишковец.

— Если говорить о долгосрочном прогнозе, то похолодание накануне Нового года обернется оттепельным сценарием. Вплоть до 5 января ожидаются околонулевые температуры и осадки в смешанной фазе: мокрый снег, гололед. Так пройдет основной период зимних каникул, а с 6 по 12 января аномалия будет усиливаться: температура достигнет 3–4 градусов, опять будем «плыть», — рассказал синоптик.

По его словам, «оттепельное безобразие» продлится вплоть до 19 января, но будет постепенно ослабевать. И только после 20-х чисел, ближе к Крещению, температура нормализуется.

— Сибирский антициклон будет выдавливать теплый воздух и принесет нам крещенские морозы. Но они вовсе не будут экстремальными, температура опустится ниже нормы на один-два градуса, не более того. То есть где-то от -10 до -15 ночью и от -7 до -12 днем, — подчеркнул Евгений Тишковец.

В дальнейшем умеренный холод сохранится с января на февраль. И последний месяц зимы пойдет по довольно теплому сценарию, хотя возможны обильные снегопады. За исключением пары волн холода в последней декаде января, зима будет довольно мягкой, теплой и влажной, заключил собеседник «Известий».