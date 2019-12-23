В Союзе грибников России рассказали о зимнем урожае в Подмосковье

Председатель Союза грибников России Михаил Вишневский рассказал «Известиям», какие грибы можно повстречать в подмосковных лесах в конце декабря.

«Сейчас плодоносят традиционно предзимние и зимние грибы. В принципе, можно собрать неплохой урожай зимнего опенка и вешенки <...>. Когда снег и когда мороз, они не растут, а просто замерзают. Как только малейшая оттепель, а для них это –5 и выше, они отмерзают и продолжают расти. У этих грибов есть особые белки антифризные, которые сохраняют их», — сказал миколог.

Благодаря аномально теплой погоде появились теоретические шансы найти благородные грибы. Однако это будут исключительные и единичные находки, заявил Вишневский.

«У каждого гриба есть обязательно и пионеры, и пенсионеры. Те, которые вылезают всегда раньше или позже всех. Теоретически сейчас можно нарваться на грибы, которые совсем-совсем пенсионеры. Скорее всего, это будут лисички и осенние опята. Но два года назад я собирал белые в январе. Месяц был дождливый», — отметил эксперт.

В целом аномально теплая для декабря погода не повлияет на зимний урожай грибов, отметил эксперт. Любая грибница плодоносит определенный срок в течение года, рассказал Вишневский. Поэтому, учитывая хороший урожай грибов в уходящем году, даже в случае подходящих погодных условий белые грибы, лисички и подосиновики расти зимой не начнут.

Что говорят грибники

Опытный грибник Татьяна Ванда 22 декабря в Подольске в микрорайоне Климовск обнаружила два съедобных гриба — рядовки лиловоногие. Женщина раньше не находила эти грибы в декабре. «Это необычное явление, которое нужно связывать с погодой», — сказала она «Известиям».

В свою очередь жительница Ступинского района Светлана Точаева уверяет, что в их лесу грибы закончились уже в начале ноября.

«В лес хожу до самых морозов и пока не будет сугробов. Грибы собираю до конца ноября, но вот в этом году грибов уже не было в начале ноября. Мне кажется, что народ собирает то, что оставалось несобранным. В наших лесах собрали всё подчистую. Могу точно сказать, что у нас новых, поздних грибов не вырастало. В своих лесах знаю каждое место, где какой гриб растет», — заключила грибник с 10-летним стажем.

Ранее сообщалось, что декабрь 2019 года в Москве может стать одним из самых теплых декабрей за последние 50 лет и самым малоснежным за 70 лет. 23 декабря столбики термометра в столице поднялись до +4,9 градуса.

Ранее в октябре сообщалось, что в подмосковном Ступино грибник Сергей Печников нашел русский белый трюфель. Этот деликатесный вид встречается в Московской области, но грибники его не знают и практически не собирают, заявил тогда председатель Союза грибников России. Трюфели содержат большое количество витаминов и минералов. По вкусу они напоминают мясо и хорошо сочетаются практически с любыми продуктами.