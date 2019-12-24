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Путин назвал уникальной ситуацией наличие у России гиперзвукового оружия

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Президент России Владимир Путин констатировал уникальную ситуацию, сложившуюся в мире: ни у одной страны, кроме России, нет гиперзвукового оружия. Об этом глава государства заявил во вторник, 24 декабря, на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

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«На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас. Ни у одной страны сегодня нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности тем более», — цитирует президента «РИА Новости».

Путин напомнил, что гиперзвуковые комплексы «Кинжал» и комплексы «Пересвет» уже представлены в войсках, началось оснащение первого полка гиперзвуковым межконтинентальным комплексом «Авангард», согласно плану, выполняются работы над ракетами «Сармат» и «Циркон», а также крылатой ракетой с ядерной силовой установкой «Буревестник».

18 декабря Минобороны приняло решение оснастить морскую авиацию гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал».

8 декабря глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США придется нагонять Россию в разработке гиперзвукового оружия.

2 декабря во время открытия 14-й серии совещаний по обороне Путин поставил задачу в ближайшие годы наращивать боевые возможности ВМФ за счет поступления в боевой состав флота фрегатов и подводных лодок, модернизированных для использования гиперзвуковых ракет «Циркон».

26 ноября российская сторона продемонстрировала военным США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» с оснащением крылатым планирующим блоком.

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