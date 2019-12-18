Морскую авиацию оснастят гиперзвуковыми «Кинжалами»

Минобороны приняло решение оснастить морскую авиацию гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал». Новинка поступит на вооружение полков, в составе которых есть перехватчики МиГ-31, сообщили «Известиям» источники в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что сроки оснащения зависят от выполнения гособоронзаказа. «Кинжалы» будут полностью интегрированы в боевой состав Военно-морского флота (ВМФ). Корабли и подводные лодки смогут в режиме реального времени выдавать координаты целей для самолетов-носителей.

Сейчас в составе морской авиации есть две воинские части, вооруженные истребителями МиГ-31. Одна из них базируется на аэродроме Мончегорск в Мурманской области, а вторая — в Елизово на Камчатке. С появлением «Кинжалов» флот сможет «дотянуться» практически до любого района Арктики, прилегающего к берегам России. Новые ракеты способны поражать цели на расстоянии до 2 тыс. км.

Кроме того, в прошлом году в Пермском и Красноярском краях, а также в Челябинской области развернули части 21-й смешанной авиадивизии, на вооружении которой стоят истребители МиГ-31. Это позволяет российским ВКС держать под контролем южные рубежи.

«Надо четко заявить: не стоит приближаться к нашим границам и строить агрессивные планы», — заявил «Известиям» заслуженный летчик-испытатель, Герой России полковник Игорь Маликов.

Он отметил, что МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал» — это оборонительное оружие.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 19 декабря.