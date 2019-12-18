Прямой эфир

Истребитель Су-57 успешно прошел очередной этап испытаний в Сирии

0
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские серийные истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли испытания в Сирии. Об этом 17 декабря рассказал начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе встречи с представителями военно-­дипломатического корпуса, аккредитованными в России.

Сны полка: для истребителей Су-57 создают особые военные подразделения
Авиационные полки пятого поколения прикроют главные стратегические направления

«Продолжаются испытания самолетов пятого поколения Су-57. Проведена их повторная апробация в Сирии, в ходе которой все запланированные задачи успешно выполнены», — приводит его слова Минобороны России на сайте в среду, 18 декабря.

В ноябре 2018 года Минобороны России показало кадры боевой работы Су-57 в Сирии.

Летчики на практике проверили летно-технические характеристики машины, а также интеллектуальный информационно-управляющий комплекс. Кроме того, была проверена работа всех бортовых систем, в том числе комплекс вооружения, в условиях повышенных температур, сложной подстилающей поверхности и других факторов.

Су-57 — российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, разработанный на замену Су-27. Самолет был создан с применением технологий малозаметности. Первый полет машина совершила в 2010 году.

По словам главного конструктора-директора ОКБ Сухого Михаила Стрельца, истребитель во многом превосходит американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российские истребители пять раз за неделю поднимались на перехват у границ
СМИ сообщили о перехвате израильских истребителей российскими Су-35

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019