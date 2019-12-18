Истребитель Су-57 успешно прошел очередной этап испытаний в Сирии

Российские серийные истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли испытания в Сирии. Об этом 17 декабря рассказал начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе встречи с представителями военно-­дипломатического корпуса, аккредитованными в России.

«Продолжаются испытания самолетов пятого поколения Су-57. Проведена их повторная апробация в Сирии, в ходе которой все запланированные задачи успешно выполнены», — приводит его слова Минобороны России на сайте в среду, 18 декабря.

В ноябре 2018 года Минобороны России показало кадры боевой работы Су-57 в Сирии.

Летчики на практике проверили летно-технические характеристики машины, а также интеллектуальный информационно-управляющий комплекс. Кроме того, была проверена работа всех бортовых систем, в том числе комплекс вооружения, в условиях повышенных температур, сложной подстилающей поверхности и других факторов.

Су-57 — российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, разработанный на замену Су-27. Самолет был создан с применением технологий малозаметности. Первый полет машина совершила в 2010 году.

По словам главного конструктора-директора ОКБ Сухого Михаила Стрельца, истребитель во многом превосходит американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II.