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Российские истребители пять раз за неделю поднимались на перехват у границ

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Российские истребители за неделю пять раз поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов, которые могли нарушить границу страны. Об этом говорится в инфографике, опубликованной в пятницу, 13 декабря, газетой «Красная звезда».

Издание отмечает, что разведку у границ страны вели не менее 21 летательного аппарата.

При этом нарушений воздушного пространства России не было.

Отмечается, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 139 летных смен на 48 аэродромах.

В августе командующий вооруженными силами Норвегии Хокан Брюн-Ханссен заявил, что США подбираются к российским границам, и это провоцирует и вынуждает Москву проводить военные учения. Он выразил обеспокоенность тем, что Норвегия находится в районе, где потенциально возможна конфронтация РФ и НАТО.

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