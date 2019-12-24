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Путин назвал долю современного оружия в ядерной триаде России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин заявил, что доля современного оружия в ядерной триаде России составила 82%. Об этом он сообщил, выступая на расширенной коллегии Минобороны во вторник, 24 декабря, сообщает ТАСС.

«Доля современного вооружения в ядерной триаде достигла 82%, в РВСН [Ракетные войска стратегического назначения] начал поступать новейший гиперзвуковой ракетный комплекс стратегической дальности с планирующим крылатым блоком «Авангард», — сказал глава государства.

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Путин также отметил, что в российские ВС активно внедряются роботизированные комплексы и беспилотные аппараты, «что в разы повышает возможности частей и подразделений».

«Важные шаги сделаны в совершенствовании систем управления и связи, разведки и радиоэлектронной борьбы, прежде всего за счет внедрения новейших технологий в области сбора, передачи и обработки информации», — уточнил он.

По словам президента, при использовании новой техники войска регулярно отрабатывают в ходе учений тактически сложные и нестандартные задачи.

«Так, ядерные силы убедительно показали свои возросшие возможности на учениях «Гром-2019», флот и дальняя авиация в полном объеме выполнили поставленные задачи в рамках учений «Океанский щит», — рассказал Путин.

9 декабря министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил об усилении российской ядерной триады. По его словам, в текущем году был выполнен «значительный объем» работ по модернизации устаревшего оборудования.

29 декабря Шойгу назвал Российскую армию самой современной и боеспособной. Он отметил, что ВС продолжают получать новейшие образцы вооружения, военной техники и совершенствовать боевую подготовку.

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