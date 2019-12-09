Шойгу заявил об усилении российской ядерной триады

Воздушный компонент ядерной триады России значительно усилило обновление действующего парка дальней авиации и создание новых самолетов. Об этом министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил в понедельник, 9 декабря, на селекторном совещании в военном ведомстве.

«В текущем году ПАО «Туполев выполнило на самолетах Ту-95МС значительный объем работ по модернизации первой и второй очереди с заменой морально устаревшего радиотехнического и навигационного оборудования», — цитирует главу Минобороны ТАСС.

По его словам, это обеспечило «запланированное количество исправных стратегических бомбардировщиков» в составе дальней авиации, сообщает телеканал «Звезда».

Шойгу подчеркнул, что сейчас с уверенностью можно говорить, что обновление действующего парка дальней авиации и создание новых летательных аппаратов существенно усилили воздушную составляющую ядерной триады, отмечает RT.

Министр также поручил увеличить количество боевых кораблей, вооруженных ракетами «Калибр» и «Циркон». Шойгу заявил и о необходимости «расширить номенклатуру беспилотных летательных аппаратов, роботизированных комплексов и оружия, основанного на новых физических принципах».

Ядерная триада — это вооруженные силы, оснащенные ядерным оружием. Они включают стратегическую авиацию, межконтинентальные ракеты и атомные подлодки.