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Шойгу поручил увеличить число кораблей с «Калибрами» и «Цирконами»

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Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Министр обороны России Сергей Шойгу поручил увеличить число боевых кораблей, оснащенных ракетами «Калибр» и «Циркон». Об этом он заявил на селекторном совещании в понедельник, 9 декабря.

«В составе Военно-морского флота (ВМФ) России необходимо увеличить количество кораблей дальней морской зоны, в том числе несущих крылатые ракеты «Калибр» и гиперзвуковые ракеты «Циркон», — цитирует министра ТАСС.

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Шойгу добавил, что также необходимо «расширить номенклатуру беспилотных летательных аппаратов, роботизированных комплексов и оружия, основанного на новых физических принципах».

«Циркон» создается для поражения морских и наземных целей. Скорость ее полета может достигать около девяти Махов (10,7 тыс. км/ч), предполагаемая дальность полета — более 1 тыс. км.

Крылатые ракеты «Калибр» можно использовать для ударов по кораблям, подводным лодкам и наземным целям. Дальность стрельбы по морским целям достигает 370 км, по наземным — 2,6 тыс. км.

В феврале 2019 года, когда США объявили о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), президент Владимир Путин поддержал предложение министра обороны России Сергея Шойгу создать наземную версию «Калибров». «Согласен с предложениями Министерства обороны о начале работ по «приземлению» «Калибров» и открытии нового направления — создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности», — сказал Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Президент отмечал, что американские партнеры приостанавливают свое участие в ДРСМД, и российская сторона делает то же самое. «Они объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое», — заключил он.

23 ноября издание Military Watch Magazine отметило, что американский ракетный комплекс Harpoon по дальности полета уступает российскому аналогу «Калибр» более чем в два раза (280 км против 600 км), а по скорости — более чем в три раза (0,85 Маха против 3).

Гиперзвуковые ракеты «Циркон» вообще не имеют равных по дальности поражения в 1000 км и скоростью в 9 Махов. Из этого следует, что у системы противовоздушной обороны Aegis США почти нет шансов перехватить российские ракеты.

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