Небо, вертолет, Арктика: в Заполярье появятся мобильные аэродромы

Российская армия получит «арктические вертолетоносцы». Новые технологии позволят военным за считанные часы развернуть сеть аэродромов за Полярным кругом. На них вертолеты любого класса смогут пополнить боезапас, дозаправиться или пройти небольшой ремонт. Мобильные воздушные гавани обеспечат быстрый доступ к любой точке арктического побережья и островов. Это особенно важно при проведении поисково-спасательных операций и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Такие аэродромы уже развертывали в Заполярье на учениях минувшей осенью, рассказали «Известиям» в Минобороны. Со следующего года эти мероприятия начнут отрабатывать регулярно. Как ранее заявил командир 33-го транспортного авиаполка Анатолий Кизьяков, восемь вертолетов (четыре — Ми-26 и четыре — Ми-8) совершили перелет на один из островов в Северном ледовитом океане. Там «двадцать шестые» провели дозаправку «восьмерок».

«Корова» — заправщик

Основу мобильного аэродрома составляют Ми-26. Эта машина, прозванная в войсках «коровой», является самым большим транспортным вертолетом в мире и способна нести до 20 т груза. При оборудовании воздушной гавани один «двадцать шестой» становится топливозаправщиком. Причём, он может обеспечивать горючим не только армейскую авиацию, но и наземную технику (например, вездеходы). Второй такой вертолет, размещенный рядом, используется как пункт боепитания. Кроме того, в нем располагается необходимое для посадки других машин оборудование, вспомогательная техника и укрытие для персонала и экипажей.

Ранее «Известия» сообщали, что авиация Балтийского флота испытала первый мобильный аэродром. Во время тактико-специальных учений в Финском заливе инженерные службы построили на острове Гогланд полную инфраструктуру на пять посадочных мест для боевых и транспортных вертолетов. Всё оборудование и технические средства доставили одним Ми-26. Временный аэродром был готов принимать и обслуживать борта уже через несколько часов после начала работ. При необходимости такие объекты смогут принимать все типы боевых и транспортных вертолетов ВМФ, а также некоторые самолеты фронтовой авиации.

В Заполярье воздушные хабы будут возводить по упрощенной схеме: в глубоком снегу невозможно оснастить полосу металлическими плитами, как это сделали на Балтике. Поэтому в Арктике ограничатся только самым необходимым оборудованием и ресурсами. Однако и это имеет большое значения для коммуникаций в регионе.

Винты Заполярья

В состав оперативно-стратегического командования (ОСК) «Север» входит 45-я армия ВВС и ПВО, в частях которой несут службу транспортные вертолеты Ми-8МТВ-5 и противолодочные Ка-27, Ка-29 и Ка-31. Но это далеко не вся авиация, которая может быть задействована в Заполярье.

В частности, в распоряжении командующего Восточным военным округом находится 18-я бригада армейской авиации, в составе которой как раз вертолеты Ми-26, а также Ми-8МТ и Ка-52. В авиации Западного и Центрального военных округов числится большой парк вертолетов Ми-8 различных модификаций. Все эти силы при необходимости могут быть задействованы в северных широтах.

— Речь идёт о налаживании постоянных маршрутов движения в регионе, — отметил доцент РЭУ имени Плеханова, полковник Александр Перенджиев. — Это своего рода военные маршрутки, которые связывают базы. С их помощью ротация военнослужащих в Арктике будет происходить проще и оперативнее. Самое главное — наличие инфраструктуры создает у людей психологическую уверенность, что у них есть связь с Большой землей, что их не бросили.

Мобильные аэродромы будут играть большую роль при использовании армейской авиации против диверсантов, охоты за кораблями противника или прикрытия наземных объектов. Особенно критично наличие такой инфраструктуры при выполнении поисково-спасательных работ.

— К вопросу военного присутствия в Арктике мы подошли системно, — рассказал «Известиям» вице-президент Академии геополитических проблем Владимир Анохин. — Там создан не просто экспедиционный корпус. Система складывалась многие десятилетия. Еще в советское время строились базы на Новой Земле, на Земле Франца-Иосифа и на других арктических территориях. Но одних баз недостаточно. Нужны и мобильные силы. Теперь мы к этому пришли. Это очень эффективное сочетание — мобильные силы, способные быстро прибыть в любой район, и ледокольный флот, способный их поддержать. Другим арктическим странам придется учитывать наши заявки и требования.

Но помимо военного значения система временных аэродромов имеет и другое, отметил эксперт: они выведут на новый уровень мирное освоение региона.

— Арктика воспитала целую плеяду спасателей. Но другое дело, какими средствами они были обеспечены. А сейчас возможности современной техники в сочетании с мужеством наших людей дают очень серьёзные перспективы: освоение Арктики теперь должно быть менее опасным. У людей появится уверенность, что в случае опасности их обязательно спасут, — заключил Владимир Анохин.

Россия начала наращивать военное присутствие в Арктике в середине нынешнего десятилетия. В декабре 2014 года было создано объединенное стратегическое командование «Северный флот» с базой в Североморске. Оно получило под свое управление территории и воинские части, выделенные из состава Западного военного округа. Затем арктическую группировку усилили войсками Центрального и Восточного военных округов, расположенными в Заполярье.

В береговые войска флота вошел 14-й армейский корпус в составе 80-й и 200-й отдельных мотострелковых бригад. На их вооружении состоят снегоболотоходы ТРЭКОЛ-39294 и «Беркут», квадроциклы, гусеничные вездеходы ДТ-30 «Витязь», танки Т-80БВМ, модернизированные МТ-ЛБ, беспилотники и катера на воздушной подушке. Бойцы соединений умеют воевать на лыжах, использовать оленьи и собачьи упряжки, строить иглу — жилища эскимосов из снега.