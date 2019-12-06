Радар под прикрытием: зенитные комплексы «Верба» защитят РЛС

Расчеты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба» возьмут под защиту дальнобойные радары. Задача зенитчиков — сбивать крылатые ракеты и беспилотники. Боевые действия в Сирии показали, что дроны представляют для РЛС наибольшую угрозу. Противник с их помощью старается уничтожить станции и лишить зенитные комплексы обзора. До недавнего времени защита РЛС была недостаточной, и новые ПЗРК, по мнению экспертов, помогут ее усилить.

Пулемет не поможет

Первые ПЗРК «Верба» уже поступили на вооружение бригад и полков Радиотехнических войск. Более того, во время учений «Центр-2019» была успешно отработано взаимодействие расчетов РЛС и ПЗРК, а также тактика отражения атак БПЛА и крылатых ракет, рассказали «Известиям» в Минобороны.

Радары в постоянном режиме поддерживают радиолокационное поле по периметру российских границ, сообщил «Известиям» бывший замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

— Эти РЛС — глаза и уши войск ПВО и истребительной авиации, — отметил эксперт. — Они первыми обнаруживают нарушителей границ и передают информацию войскам ПВО и самолетам. В случае начала боевых действий такие радары будут тут же подвергнуты ударам, поэтому их усиление зенитными средствами — своевременная и оправданная мера. Раньше их прикрывали расчеты крупнокалиберных пулеметов ДШК. Но современные средства нападения из такого оружия не собьешь. Противостоять массированным атакам дронов или крылатых ракет могут только зенитные средства нового поколения.

Продвинутая «Верба»

Оснащенные ПЗРК «Верба» боевые подразделения — последний рубеж ПВО. Они должны уничтожать цели, которые прорвались сквозь заслоны дальнобойных С-300 и С-400, а также ракетных комплексов среднего и малого радиуса действия — «Бук» или «Тор» и т.д.

Благодаря новой системе прицеливания стрелок-зенитчик может даже не видеть противника. ПЗРК имеют систему прицеливания с элементами дополненной реальности, которая позволяет им сбивать самолеты, вертолеты и крылатые ракеты, даже если они еще не попали в поле зрения оператора.

Для этого комплексы надо подключить к мобильной системе «Гармонь», способной засекать воздушные объекты на расстоянии до 40 км, или к радарам, которые они охраняют. Раннее обнаружение позволит расчетам подготовится к атаке, а в случае промаха, исправить ошибку.

В перспективе для борьбы с БПЛА желательно разработать комплексы ПВО, которые бы в автоматическом или полуавтоматическом режиме уничтожали малоразмерные цели, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Сейчас эта задача стоит перед всеми армиями мира, — отметил он. — БПЛА стали недорогим, доступным и опасным оружием. В идеале для борьбы с ними нужен комплекс с очень дешевой зенитной ракетой. Традиционными средствами бороться с дронами достаточно дорого.

Работают круглосуточно

В первую очередь «Вербы» направят в части, у которых есть на вооружении РЛС «Ниобий-СВ», а также новейшие радары, прозванные в войсках за их возможности наземными «Аваксами». Последние предназначены для дальнего обнаружения воздушных целей и наведения на них своих самолетов и зенитных систем. Они способны в автоматическом режиме сопровождать несколько десятков летательных аппаратов противника. С высокой точностью определять координаты и параметры движения самолетов и ракет, а также распознавать все типы боевой техники.

В перспективе эти радары станут главным элементом автоматизированной системе управления (АСУ) ПВО. И будут интегрированы в АСУ войсками, что позволит в случае атаки противника задействовать всю номенклатуру зенитных вооружений разных родов войск. Первые дальнобойные РЛС поступили в воинские соединения Центрального военного округа.

Новые системы также могут документировать все данные о воздушной обстановке, сохраняя их в специальном электронном хранилище. Такую информацию в дальнейшем можно будет использовать в качестве юридического доказательства нарушения государственной границы.

РЛС «Ниобий» предназначены для обнаружения, трассового сопровождения и определения принадлежности воздушных объектов всех типов: самолетов, вертолетов, крылатых и баллистических ракет, а также малоразмерных БПЛА. Они могут работать круглосуточно, отслеживая воздушную обстановку.

Новая техника уже прошла тестирование в войсках. В перспективе эти РЛС надежно прикроют Крым и весь юг страны. Тем более, что этого требует обстановка. В Румынии в 2016 году был оборудован так называемый район противоракетной обороны (ПРО) США, пусковые установки которого могут стрелять крылатыми ракетами «Томагавк».

Сейчас для борьбы с дронами активно дорабатываются существующие комплексы ПВО. Вооруженные силы должны получить зенитный робот-автомат, который создают на базе ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». Он сможет автоматически, без участия операторов находить цели, опознавать и уничтожать их, не подвергая риску солдат и офицеров. Также комплекс будет готов работать на территориях со сверхнизкими температурами или химическим заражением.