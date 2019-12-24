ОКР поддержал решение РУСАДА о несогласии с санкциями WADA

Олимпийский комитет России (ОКР) поддержал решение наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о несогласии с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом во вторник, 24 декабря, заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

«Исполком принял решение поддержать решение набсовета (РУСАДА. — Ред.) о несогласии с санкциями WADA. Я с этим решением выступлю на собрании учредителей», — цитирует его ТАСС.

Также Поздняков отметил, что ОКР станет третьим лицом в процессе Спортивного арбитражного суда (CAS). Кроме того, он заверил, что комитет сделает всё, чтобы российская сборная выступила на Олимпийских играх в Токио под своим флагом.

Ранее в этот день исполком Паралимпийского комитета России (ПКР) тоже поддержал решение РУСАДА.

19 декабря набсовет РУСАДА порекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями WADA, а дело должно быть передано в CAS в Лозанне.

До этого президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил, что решение исполнительного комитета WADA не соответствует здравому смыслу и международному праву. Он подчеркнул, что наказание за допинг должно быть индивидуальным и не затрагивать «чистых» спортсменов, которых в России «подавляющее большинство».

9 декабря исполнительный комитет WADA лишил Россию права участия в крупных международных спортивных мероприятиях в течение четырех лет. России запрещено принимать международные турниры и подавать заявки на их проведение. Также Российское антидопинговое агентство лишено статуса соответствия.