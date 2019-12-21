WADA отказало СК в экспертизе базы данных Родченкова

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказало Следственному комитету России (СК) в проведении экспертизы базы данных, которую организации предоставил экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Об этом заявила официальный представитель российского ведомства Светлана Петренко в субботу, 21 декабря.

«Иностранные партнеры, заверяя о готовности к сотрудничеству, уклоняются от предоставления возможности проведения российским следствием экспертиз версии электронной базы LIMS, представленной Родченковым, а также отказывают в проведении его допросов по уголовному делу, в том числе посредством видео-конференц-связи», — цитирует Петренко ТАСС.

СК подчеркнул, что готов сотрудничать и работать вместе с иностранными органами и международными организациями, в частности, для обмена результатами исследования архива лаборатории.

Ранее 21 декабря Следственный комитет заявил, что нашел доказательства того, что Родченков передал WADA измененный вариант электронного архива московской антидопинговой лаборатории.

В 2016 году бежавший в США экс-глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Григорий Родченков рассказал на страницах New York Times о допинговых нарушениях российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи. По итогам расследования Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный олимпийский комитет признали 43 российских спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил.