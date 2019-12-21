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СК получил доказательства изменения Родченковым базы данных спортсменов

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Фото: TASS/Imago
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Следственный комитет России (СК РФ) заявил, что располагает данными, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал Всемирному антидопинговому агентству WADA измененный вариант электронного архива лаборатории. Об этом сообщил ТАСС в субботу, 21 декабря.

СК РФ выразил готовность работать вместе с правоохранительными органами и спортивными организациями других стран при изучении базы московской антидопинговой лаборатории.

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