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РУСАДА передаст дело о санкциях WADA в CAS

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) порекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), дело должно быть передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Об этом 19 декабря ТАСС сообщили в российском агентстве.

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Отмечается, что решение было принято в четверг в ходе заседания наблюдательного совета в московском офисе РУСАДА.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил, что решение исполнительно комитета WADA не соответствует здравому смыслу и международному праву. Он подчеркнул, что наказание за допинг должно быть индивидуальным и не затрагивать «чистых» спортсменов, которых в России «подавляющее большинство».

9 декабря исполнительный комитет WADA лишил Россию права участия в крупных международных спортивных мероприятиях в течение четырех лет. России запрещено принимать международные турниры и подавать заявки на их проведение. Также Российское антидопинговое агентство лишено статуса соответствия.

11 декабря в Москве прошло заседание коллегии Министерства спорта России. Глава ведомства Павел Колобков в его ходе сообщил, что у России есть все основания для того, чтобы оспорить решение исполкома международной организации.

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