Олимпийский чемпион Самуэльссон оценил спокойствие россиян на фоне санкций WADA

Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил, что, по его мнению, российским спортсменам следует задать вопросы в связи с новым скандалом своим властям, которые подписали кодекс Всемирного антидопингового агентства (WADA). В качестве примера он привел трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту, российскую легкоатлетку Марию Ласицкене.

«Думаю, это печально, что так мало россиян задает вопросы властям. Ведь спортсмены в данной ситуации наиболее уязвленные. Им сейчас совсем не просто и не весело. Они даже не знают, будут ли они соревноваться на чемпионате мира. Для них это ужасное положение. И я считаю, что было бы неплохо, если бы кто-то из них высказался. Я очень удивлен их молчанием», — сказал 22-летний Самуэльссон в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Он предположил, что, если бы он оказался в подобной ситуации, которая длится уже несколько лет, то «был бы очень зол» и не стал бы этого скрывать. Спортсмен допустил, что россиянам непросто оставаться молчаливыми и спокойными.

Шведский биатлонист, который известен как один из самых активных противников России в допинговом скандале, затруднился предположить, когда в нем может быть поставлена точка — WADA ведет расследование и рекомендует международным федерациям различные санкции с 2015 года. «Я думаю, российский спорт должен вернуться назад, посмотреть, что наделали те или иные люди. Их уже просили очиститься, надеюсь, в будущем мы больше не столкнемся с такими проблемами», — подчеркнул он.

9 декабря исполком WADA принял предложения комитета по соответствию агентства о наказании России за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. В их числе — четырехлетний запрет на участие страны в крупных международных турнирах уровня Олимпийских игр и чемпионатов мира, а также лишение права их принимать. При этом спортсмены могут отбираться на соревнования в качестве нейтральных атлетов в случае доказательства неучастия в каких-либо нарушениях антидопинговых правил.

Россия собирается оспорить эти санкции в Спортивном арбитражном суде. Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на заседании в четверг, 19 декабря, сделал соответствующую рекомендацию совету учредителей РУСАДА, которое является ответчиком по делу.

Помимо этого, президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг подчеркнул: решение WADA не соответствует здравому смыслу и праву — страну не могут наказать за те же нарушения во второй раз. Глава государства подчеркнул, что наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным, а потому «чистые» спортсмены должны выступать без ограничений. Также Путин напомнил, что у WADA нет претензий к Олимпийскому комитету России, а потому санкции о лишении флага и гимна противоречат Олимпийской хартии.

Самуэльссон стал олимпийским чемпионом в эстафете в Пхёнчхане-2018. Также в его коллекции серебро Игр в гонке преследования и бронза чемпионата мира в Эстерсунде-2019 в сингл-миксте.