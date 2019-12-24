Исполком ПКР поддержал решение набсовета РУСАДА о несогласии с санкциями WADA

Исполнительный комитет Паралимпийского комитета России (ПКР) поддержал рекомендацию наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о несогласии с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Сообщение об этом опубликовано на сайте ПКР во вторник, 24 декабря

Решение принято в ходе заседания исполкома ПКР. «Паралимпийский комитет России принял решение согласиться с рекомендациями наблюдательного совета РУСАДА от 19 декабря 2019 года о несогласии с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства от 9 декабря 2019 года», — отмечено на сайте организации.

9 декабря исполком WADA лишил российских спортсменов права участия в крупных международных соревнованиях. Страна не может принимать крупные турниры в течение четырех лет. Выступать атлеты из России смогут только под нейтральным флагом.

10 декабря президент России Владимир Путин отметил, что коллективный характер наказания в отношении России говорит о политической подоплеке решения. По словам главы государства, действия WADA противоречат Олимпийской хартии, так как к Олимпийскому комитету РФ претензий нет.