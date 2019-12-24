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В Кремле заявили об отсутствии позиции по отмене НДФЛ для малоимущих

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Кремле пока нет позиции в отношении предложения председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко об освобождении от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), заявил 24 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По его словам, несмотря на то что вопрос неоднократно поднимался в ходе экспертных дискуссий, в Кремле нет четко сформулированного мнения по этому вопросу.

«По всей видимости, это потребует межведомственного согласования и проработки на экспертном уровне», — добавил представитель Кремля.

Ранее в этот же день Матвиенко заявила, что считает возможным освободить от НДФЛ тех, кто получает зарплату в размере МРОТа.

«Надо подсчитать, понять, за счет чего компенсировать выпадающие доходы», — сказал она.

Идею изменить подход к налогам высказал в сентябре глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, нынешний профицит бюджета позволяет смягчать налоговую политику «очень точечно». Одним из предложений было установить для физических лиц минимальный доход, не облагаемый налогом. Костин предложил решить проблему для «самых незащищенных людей с самыми низкими доходами».

17 декабря данную инициативу поддержал также глава Минэкономразвития России Максим Орешкин, отметив, что подобная мера позитивно отразится на экономике.

В то же время депутат Госдумы Ирина Гусева высказалась против идеи отменить налог для малоимущих и экс-заключенных. Ожидается, что благодаря отмене налога удастся сократить неравенство между бедными и богатыми слоями населения. Однако чтобы ликвидировать это расслоение, считает Гусева, нужно не ссорить людей, а объединить их. Но как именно это будет происходить, депутат не разъяснила.

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