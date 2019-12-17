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Орешкин поддержал инициативу об отмене НДФЛ для малоимущих

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих могла бы позитивно отразиться на российской экономике. Об этом глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сказал в ответ на вопрос спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, поддерживает ли он подобную меру.

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«Я считаю, что такая мера будет очень позитивна для экономики», — приводит его слова ТАСС во вторник, 17 декабря.

При этом он отметил, что это очень тяжелый вопрос.

Ранее в этот день депутат Госдумы Ирина Гусева высказалась против идеи отменить налог для малоимущих и экс-заключенных.

Ожидается, что благодаря отмене налога удастся сократить неравенство между бедными и богатыми слоями населения. Однако чтобы ликвидировать это расслоение, считает Гусева, нужно не ссорить людей, а объединить их. Но как именно это будет происходить, депутат не разъяснила.

26 ноября глава Сбербанка Герман Греф заявил о необходимости ввести прогрессивную шкалу НДФЛ. Однако, по его словам, делать это нужно постепенно. В тот же день председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею освободить малоимущих от НДФЛ.

В ноябре первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил о необходимости взвесить все плюсы и минусы освобождения малообеспеченных граждан от уплаты 13-процентного НДФЛ. Он отметил, что необходимо обсудить, как это повлияет на бюджеты регионов.

Тогда же премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал тему установления критериев минимального дохода, не облагаемого налогом, очень чувствительной.

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