Орешкин поддержал инициативу об отмене НДФЛ для малоимущих
Отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих могла бы позитивно отразиться на российской экономике. Об этом глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сказал в ответ на вопрос спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, поддерживает ли он подобную меру.
«Я считаю, что такая мера будет очень позитивна для экономики», — приводит его слова ТАСС во вторник, 17 декабря.
При этом он отметил, что это очень тяжелый вопрос.
Ранее в этот день депутат Госдумы Ирина Гусева высказалась против идеи отменить налог для малоимущих и экс-заключенных.
Ожидается, что благодаря отмене налога удастся сократить неравенство между бедными и богатыми слоями населения. Однако чтобы ликвидировать это расслоение, считает Гусева, нужно не ссорить людей, а объединить их. Но как именно это будет происходить, депутат не разъяснила.
26 ноября глава Сбербанка Герман Греф заявил о необходимости ввести прогрессивную шкалу НДФЛ. Однако, по его словам, делать это нужно постепенно. В тот же день председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею освободить малоимущих от НДФЛ.
В ноябре первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил о необходимости взвесить все плюсы и минусы освобождения малообеспеченных граждан от уплаты 13-процентного НДФЛ. Он отметил, что необходимо обсудить, как это повлияет на бюджеты регионов.
Тогда же премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал тему установления критериев минимального дохода, не облагаемого налогом, очень чувствительной.